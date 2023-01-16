Мишустин укорил главу "Газпром нефти" за ответ, "как у чиновника"

Премьер-министр России долго пытался добиться от Александра Дюкова ответа на прямой вопрос.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин с иронией отреагировал на попытку генерального директора компании "Газпром нефть" Александра Дюкова уйти от ответа на прямой вопрос. Соответствующий инцидент произошел на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Председатель федерального правительства отметил, что реакция коллеги из бизнес-индустрии очень напоминает ему "ответ чиновника". Ранее Александр Дюков подробно рассказал о фокусе внимания компании, цифровых двойниках и оптимальных технологических решениях. Он пояснил коллегам, что масштабная задачей является помощь для нефтяных игроков быстро трансформироваться в цифровые.

Чуть ниже стала активность вашего ИЦК. Еще несколько лет назад вы занимались активно проектированием, в том числе цифровым, вечной мерзлоты, но почему-то в общественно значимые проекты не подали ее. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава кабинета министров уточнил, правильно ли он понял ответ на вопрос о том, что другие проекты оказались более важными для "Газпром нефти". Михаил Мишустин заметил, что речь и важности всех проектов - типичный ответ чиновников. Премьер попросил Александра Дюкова не ожидаться на такой комментарий. Гендиректор парировал, что в компании "равняемся на чиновников".

Мишустин: доля IТ в ВВП России прибавила более трети.

Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР