Мишустин: доля IТ в ВВП России прибавила более трети

Премьер-министр России раскрыл статистику по развитию экономического направления.

Доля IТ-отрасли (информационных технологий) в ВВП России прибавила более трети и достигла уровня в 2,4 процента. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Эксперт добавил, что индустрия активно привлекает к себе новые профессиональные кадры. В данной экономической сфере трудоустроены уже около одного миллиона человек. Такой показатель на 50 процентов больше, чем фиксировался властями в 2022 году.

Доля индустрии в валовом внутреннем продукте прибавила свыше трети, составив 2,4%. IT-компании интенсивно наращивают инвестиции в собственное развитие, в том числе закупают оборудование, расширяют вычислительные мощности. Их вложения в основной капитал выросли в 2,5 раза за трехлетку и превысили по итогам прошлого года 800 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал переходить на российское ПО по мере устаревания техники.

Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР