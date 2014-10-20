Мишустин призвал переходить на российское ПО по мере устаревания техники

Премьер-министр России назвал условия для быстрого роста отрасли в стране.

Переход на российские технические решения должен происходить по мере устаревания технических средств. Соответствующее заявление сделал председатель федерального правительства России Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Чиновник заметил, что в этой ситуации государству важно не допустить сбоев и минимизировать конкретные риски для потребителей. Глава кабинета министров выступил с просьбой к центрам индустриальных компетенций презентовать предложения по определению в своих секторах типовых значимых объектов критической инфраструктуры, а также определиться по сроками перевода на отечественные ПО с учетом готовности технологий.

Необходимо предусмотреть и общее правило проведения замены зарубежного специализированного оборудования со встроенным ПО на российские решения только после вывода такой техники из эксплуатации или устаревания. Понятно, что мы в случае невозможности временной должны все использовать. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин прибыл в Нижегородскую область.

Фото и видео: Вконтакте / Конференция ЦИПР