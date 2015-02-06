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Мишустин прибыл в Нижегородскую область

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Глава правительства проведет совещание по развитию ИИ и обработке больших данных.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Нижегородскую область. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустит посетит учебный корпус Национального центра физики и математики в городе Сарове. У него запланировано общение со студентами и выпускниками филиала МГУ. Также глава правительства проведет совещание по развитию ИИ и обработке больших данных.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило концепцию международного научно-технического сотрудничества.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, нижегородская область, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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