Владислав Атмахов объяснил, как государство может помочь развитию отрасли.

В Москве предложили проработать на российской территории расширение региональной и федеральной поддержки строительства судов на подводных крыльях. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал депутат Государственной думы Владислав Атмахов. Парламентарий из нижней палаты представляет ЛДПР. Законодатель уточнил, что мероприятия по расширению господдержки отрасли важно увязать с развитием регулярных речных пассажирских маршрутов в Нижегородской области. Он напомнил, что регион имеет собственное сильное производство и инженерную школу. Однако для развития этим объектам требуется предоставить стабильные заказы от властей на несколько лет вперед.

Легендарные "Метеоры" знакомы нескольким поколениям россиян. Эти скоростные суда на подводных крыльях стали одним из символов отечественного речного флота, а их история неразрывно связана с Нижегородской областью. Владислав Атмахов, депутат ГД РФ

Владислав Атмахов добавил, что реализация такой инициативы позволит отечественным судостроителям планировать загрузку, расширять производство и сохранять квалифицированные кадры на рабочих местах. Местные жители получат больше возможностей быстро и удобно добираться между населенными пунктами.

Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае в ближайшие дни.

Фото: Piter.tv