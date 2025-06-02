Правительство утвердило концепцию международного научно-технического сотрудничества

Мишустин подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в реализацию глобальных инициатив.

Правительство России утвердило концепцию международного научно-технического сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, к задачам актуализированного документа в том числе относятся расширение и углубление взаимодействия с дружественными и нейтральными государствами, а также формирование условий для эффективной и плодотворной научной работы. Он подчеркнул, что Россия вносит существенный вклад в реализацию глобальных инициатив.

Крайне важно, чтобы при ее выполнении соблюдался один из главных принципов – открытости. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что забота о подрастающем поколении – один из важнейших ключевых приоритетов

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