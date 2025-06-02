Мишустин: забота о подрастающем поколении – один из важнейших ключевых приоритетов

По его словам, правительство формирует все необходимые условия для благополучия детей.

Забота о подрастающем поколении является одним из важнейших ключевых приоритетов для Правительства России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, правительство формирует все необходимые условия для благополучия детей. Мишустин подчеркнул, что многое делается для создания и модернизации так называемой инфраструктуры детства.

По всей стране идет строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений, школ, садов. Развиваются и детские лагеря. Благоустраиваем общественные пространства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин прибыл в Ставропольский край.

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