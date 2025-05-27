  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:28
132
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин прибыл в Ставропольский край

0 0

Глава правительства примет участие в Кавказском инвестиционном форуме.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Самолет российского премьера приземлился в аэропорту в Минеральных водах. Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. У трапа самолета его встретили полномочный представитель Президента в СКФО Юрий Чайка и губернатор региона Владимир Владимиров.

Ранее Мишустин заявил, что спутниковый интернет должен стать доступным через два года.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, ставропольский край
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии