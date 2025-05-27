Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Ставропольский край. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Самолет российского премьера приземлился в аэропорту в Минеральных водах. Мишустин примет участие в Кавказском инвестиционном форуме. У трапа самолета его встретили полномочный представитель Президента в СКФО Юрий Чайка и губернатор региона Владимир Владимиров.
Ранее Мишустин заявил, что спутниковый интернет должен стать доступным через два года.
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