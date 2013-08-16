  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:38
94
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: спутниковый интернет должен стать доступным через два года

0 0

Глава правительства назвал это направление ключевым.

Cпутниковый интернет должен стать доступным по всей территории России через два года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина.

По его словам, не везде сть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии. Глава правительства призвал уделять внимание наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях.

Это ключевое направление. И надо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин поздравил ХК "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, спутниковый интернет
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии