Мишустин: спутниковый интернет должен стать доступным через два года

Глава правительства назвал это направление ключевым.

Cпутниковый интернет должен стать доступным по всей территории России через два года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии кабмина.

По его словам, не везде сть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии. Глава правительства призвал уделять внимание наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях.

Это ключевое направление. И надо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин поздравил ХК "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина.

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