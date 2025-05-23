Мишустин поздравил ХК "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина

Команда обыграла в финальной серии "Трактор".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил хоккейный клуб "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина. Об этом он заявил на встрече с главой "РЖД" Олегом Белозеровым.

В финальной серии против "Трактора" "Локомотив" одержал победу (4:1) и впервые в своей истории стал обладателем трофея. "РЖД" является титульным спонсором команды из Ярославля. Мишустин поздравил хоккеистов с победой и попросил передать добрые слова тренерскому штабу и руководству.

Ранее мы сообщали, что Мишустин встретился с главой "РЖД".

Видео: Правительство России