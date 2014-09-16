Белозеров доложил главе российского правительства о результатах деятельности компании.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой "РЖД" Олегом Белозеровым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Белозеров доложил главе российского правительства о результатах деятельности компании. По его словам, в 2024 году был достигнут максимум пассажирских перевозок. Глава "РЖД" уточнил, что показатель составил более 1,2 млрд человек, из которых 124 млн были пассажирами внутренних направлений.

Белозеров отметил, что это абсолютный рекорд с момента создания компании. По оценке ВЦИОМ, индекс удовлетворенности пассажиров поездами дальнего следования более 81%.

Ранее Мишустин потребовал помогать военным "без всяких бумажек".

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