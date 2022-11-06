  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:42
148
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин потребовал помогать военным "без всяких бумажек"

0 0

По словам главы правительства, российские военные не должны тратить время на бумажную волокиту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал помогать военным "без всяких бумажек". Об этом он заявил на встрече с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым.

По словам главы правительства, российские военные не должны тратить время на бумажную волокиту. Он подчеркнул, что "в случае необходимости нужно индивидуально их сопровождать" и информировать обо всех возможностях, предоставляемых государством. Мишустин попросил Чиркова держать это на личном контроле.

Ранее Мишустин заявил о необходимости комплексно развивать космическую отрасль.

Видео: Правительство России

Теги: военнослужащие, михаил мишустин, премьер-министр россии, сергей чирков, фонд пенсионного и соцстрахования
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии