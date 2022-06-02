По его словам, принятые решения станут отправной точкой по укреплению лидирующих позиций российской космонавтики.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости комплексно развивать космическую отрасль. Об этом он рассказал на стратегической сессии, посвященной развитию космической отрасли.

По словам главы правительства, все новые инициативы будут запущены со следующего года после окончательной доработки и утверждения президентом. Мишустин отметил, что принятые решения станут отправной точкой по укреплению лидирующих позиций российской космонавтики.

Важно всем вместе внимательно проанализировать системные подходы к выстраиванию комплексной работы в этой сфере, в том числе с учетом роли международного сотрудничества, в особенности с дружественными государствами БРИКС, глобального Юга. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее правительство выделило 61 млрд рублей на ИТ-ипотеку.

Видео: Правительство России