Правительство выделило 61 млрд рублей на ИТ-ипотеку

Правительство России выделило 61 млрд рублей на ИТ-ипотеку. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Отмечается, что льготный ипотечный кредит смогут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет включительно. Мишустин напомнил, что в прошлом году на поддержку программы льготной ипотеки из федерального бюджета уже было направлено около 59 млрд рублей.
Ранее Мишустин сообщил, что 50 тысяч российских туристов посетили Малайзию в 2025 году.
Видео: Правительство России
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