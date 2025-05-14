Мишустин: 50 тысяч российских туристов посетили Малайзию в 2025 году

В Доме правительства поприветствовали малазийского премьер министра Анвара Ибрагима, который впервые посетил Москву с рабочим визитом.

Малайзия - очень популярное туристическое направление у российских граждан, так как первый квартал текущего года эту страну посетило 50 тысяч наших соотечественников. Соответствующее заявление на рабочей встрече с иностранным премьер-министром Анваром Ибрагимом сделал глава федерального правительства РФ Михаил Мишустин. Чиновник напомнил высокопоставленным гостям, что Малайзия включена в реестр тех стран, гражданам которых в России оформляется единая электронная виза. Такой въездной документ предусмотрен для деловых, поездок путешественников, а также для участия в научных, в культурных и в спортивных мероприятиях.

Мы заинтересованы в развитии взаимодействия, конечно, в области туризма. Приведу пример: в первом квартале текущего года Малайзию посетили 50 тысяч российских туристов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Между университетами России и Малайзии реализуется более 100 соглашений о сотрудничестве. Готовятся новые совместные образовательные программы, расширяются межвузовские контакты и студенческие обмены.

Мишустин призвал обеспечить независимость от зарубежных комплектующих техники.

Фото и видео: Правительство России