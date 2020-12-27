  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:55
140
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал обеспечить независимость от зарубежных комплектующих техники

0 0

Глава кабмина РФ встретился в Доме правительства с Андреем Канунниковым.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения технологической независимости страны и укреплению промышленного суверенитета от зарубежных комплектующих электротехнической продукции. Данный вопрос премьер-министр поднял в ходе рабочей встречи в Москве с председателем стратегического комитета "Курский электроаппаратный завод" Андреем Канунниковым. Чиновник пояснил коллеге, что УК "КЭАЗ" изготавливает электротехническую продукцию, которая важна государству в целях распределения электрической энергии, а также для промышленной автоматизации и прочих областей применения (энергетики, транспорта и стратегических предприятий).

Для надежного функционирования всех объектов критической инфраструктуры - нужно обеспечивать независимость от иностранных комплектующих и компонентов, в том числе и в части коммутационного защитного низковольтного оборудования.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство утвердило постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха".

Фото и видео: Правительство России

Теги: андрей канунников, кабмин, михаил мишустин, электричество, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии