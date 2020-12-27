Мишустин призвал обеспечить независимость от зарубежных комплектующих техники

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения технологической независимости страны и укреплению промышленного суверенитета от зарубежных комплектующих электротехнической продукции. Данный вопрос премьер-министр поднял в ходе рабочей встречи в Москве с председателем стратегического комитета "Курский электроаппаратный завод" Андреем Канунниковым. Чиновник пояснил коллеге, что УК "КЭАЗ" изготавливает электротехническую продукцию, которая важна государству в целях распределения электрической энергии, а также для промышленной автоматизации и прочих областей применения (энергетики, транспорта и стратегических предприятий).
Для надежного функционирования всех объектов критической инфраструктуры - нужно обеспечивать независимость от иностранных комплектующих и компонентов, в том числе и в части коммутационного защитного низковольтного оборудования.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Правительство утвердило постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха".
Фото и видео: Правительство России
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