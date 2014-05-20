Правительство утвердило постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха"

По словам Мишустина, центр станет важным инструментом поддержки технологических компаний.

Правительство России утвердило постановление о создании инновационного научно-технологического центра "Долина Физтеха". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Сферами деятельности центра станут разработки в сфере микроэлектроники, развитие квантовых и телекоммуникационных технологий, а также исследования в области искусственного интеллекта. Мишустин отметил, что "Долина Физтеха" станет важным инструментом поддержки технологических компаний. Кроме того, центр позволит коммерциализировать и внедрять результаты исследований и технические разработки.

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