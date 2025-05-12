Правительство актуализировало Стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года

На текущие цели в ближайшие шесть лет направят более 500 млрд рублей.

Правительство России актуализировало Стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

На текущие цели в ближайшие шесть лет направят более 500 млрд рублей. Отмечается, что это рекордный объем финансирования отрасли. Мишустин отметил, что значительная часть средств редусмотрена в рамках нового нацпроекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", направленного на достижение технологического лидерства.

Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета. В том числе – по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин призвал следить за качеством сельхозтехники для аграриев.

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