Мишустин призвал следить за качеством сельхозтехники для аграриев

В рамках Стратегии-2030 компания планирует уделять внимание не только поставкам техники, но и увеличению объемов инвестиций на приобретение техники по сравнению с 2024 годом.

Необходимо следить за качеством сельскохозяйственной техники, получая обратную связь о ее работе напрямую от отечественных аграриев. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин на рабочей встрече в Доме правительства с генеральным директором "Росагролизинг" Павлом Косовым. Руководитель кабинета министров отметил, что качество специальной техники становится год от года лучше, ведется процесс повышения уровня эффективности технических характеристик машин.

Но для промышленного суверенитета в пору беспрецедентных санкций, которые ограничивают и поставки, и возможности взаимодействия с другими странами, необходимо четко измерять качество того продукта, который вы предлагаете аграриям. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин предложил представителю "Росагролизинга" напрямую собирать информацию о качестве работы техники, а затем местными аналитическими подразделениями делать анализ данных, включающий в себя постсервисное обслуживание, сравнение российских машин с модулями конкурентов, а далее - доводить сведения до производителей техники, с которыми предприятие имеет договоры. Михаил Мишустин добавил, что когда аграрии жалуются на что-то, то лучше, чтобы именно "финансовое плечо, которое подставлено", влияло на качественные изменения, связанные с производственными циклами.

Мишустин встретился с гендиректором АО "Росагролизинг".

Фото и видео: Правительство России