Премьер-министр отметил, что компания уже четверть века обеспечивает аграриев и производителей сельхозпродукции техникой.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с гендиректором АО "Росагролизинг" Павлом Косовым. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

По словам Мишустина, "Росагролизинг" уже четверть века обеспечивает аграриев и производителей сельхозпродукции техникой. Он также отметил важность структуру финансирования и возможности лизинга, которые предоставляет компания. Косов сообщил главе российского правительства, что показатели стратегии 2024 года были выполнены досрочно с практически двукратным опережением. Глава "Росагролизинга" уточнил, что объем нового бизнеса 2024 года составил 119 млрд рублей при плане 54 млрд.

Ранее мы сообщали, что Мишустин прибыл в Северную Осетию.

Видео: Правительство России