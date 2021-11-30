Премьер-министр РФ посетит социальные учреждения и сельхозпредприятия региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Северную Осетию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Самолет российского премьера приземлился в аэропорту Владикавказа. Его встретили полпред Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В программе рабочего визита Мишустина предусмотрено посещение мемориального комплекса "Город ангелов" в Беслане, социальных учреждений и сельхозпредприятия. Он также проведет встречу с главой региона.

Ранее мы сообщали, что правительство упростит правила работы для рыбохозяйственных организаций.

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