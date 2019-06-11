Правительство упростит правила работы для рыбохозяйственных организаций

Такие возможности станут доступны действующим предприятиям без торгов, если у них истекает срок договора.

Правительство России упростит правила работы для рыбохозяйственных организаций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, размер двух первых из трех платежей будет сокращен, а средства будут вноситься в четыре этапа. Кроме того, этот срок выплат увеличивается еще на год. Такие возможности станут доступны действующим предприятиям без торгов, если у них истекает срок договора. Решение о его перезаключении предприниматель принимает сам.

Рассчитываем, что предлагаемое регулирование позволит повысить устойчивость отрасли и будет содействовать сохранению рабочих мест в наших регионах Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР.

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