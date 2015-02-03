Мишустин: Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР

Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная.
По его словам, в России с большой теплотой относятся к КНДР и подтверждают готовность к продолжению конструктивного взаимодействия. Мишустин пожелал удачи всем, кто так или иначе задействован в реализации этого проекта.
Надеюсь, скоро мы снова встретимся - уже на церемонии завершения строительства и открытия движения по новому мосту.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил о росте спроса на российский корпоративный софт.
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