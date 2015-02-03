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Мишустин: Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР

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По его словам, в России подтверждают готовность к продолжению конструктивного взаимодействия.

Россия высоко ценит дружественные отношения с КНДР. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии начала строительства автомобильного моста между двумя странами через реку Туманная.

По его словам, в России с большой теплотой относятся к КНДР и подтверждают готовность к продолжению конструктивного взаимодействия. Мишустин пожелал удачи всем, кто так или иначе задействован в реализации этого проекта.

Надеюсь, скоро мы снова встретимся - уже на церемонии завершения строительства и открытия движения по новому мосту.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил о росте спроса на российский корпоративный софт.

Видео: Правительство России

Теги: кндр, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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