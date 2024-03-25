По его словам, за последние пять лет совокупный среднегодовой темп российской ИТ-индустрии составил почти 28%.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте спроса на российский корпоративный софт. Об этом он рассказал на стратегической сессии по промышленному программному обеспечению тяжелого класса.

По словам Мишустина, за последние пять лет совокупный среднегодовой темп российской ИТ-индустрии составил почти 28%. Он подчеркнул, что вклад в ВВП за этот период увеличился практически вдвое. Также глава правительства подчеркнул, что спрос на отечественные корпоративные решения вырос за пять лет в 2-3 раза.

Видим хороший опыт полного перехода заказчиков на российские программные продукты. Многие успешно опробованы, тиражируются и применяются в компаниях. По ряду продолжается доработка. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям.

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