Мишустин: экономика России выстояла вопреки санкциям

По его словам, конкуренты России пытаются сдержать развитие страны.

Экономика России выстояла вопреки введенным санкциям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

По словам главы правительства, конкуренты России пытаются сдержать развитие страны, а также перекрыть ей доступ к инновациям и ресурсам. Он отметил, что предметом ограничительных мер стали микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия. Также Мишустин уточнил, что против России было введено около тридцати тысяч санкций.

Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что борьба с ростом цен является одной из важнейших задач ФАС.

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