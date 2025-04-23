Мишустин: борьба с ростом цен является одной из важнейших задач ФАС

Контроль за соблюдением российского антимонопольного законодательства со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) должен быть в первую очередь направлен на борьбу с ростом цен. Соответствующее заявление в видеооьращении сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он обратился к участникам расширенного заседания коллегии профильного ведомства.
Перед службой стоят важные задачи. В первую очередь - борьба с ростом цен. Как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник из кабинета министров указал, что одним из существенных факторов роста стоимости продуктов и товаров, прежде всего на категории первой необходимости, являются наценки от посредников. По словам Михаила Мишустина, в этой проблеме государству важно усилить акцент на сокращении таких цепочек. В свою очередь данное решение потребует усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. Правительство готово принимать жесткие меры для защиты населения. Ранее лидер страны Владимир Путин указом о национальных целях развития страны в мае 2024 года поставил перед кабмином задачу обеспечить экономическое развитие, основанное на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе.
Успешное продвижение в этих направлениях во многом зависит от вашего ведомства, которое, помимо защиты конкурентной среды, контролирует проведение государственных закупок и реализацию гособоронзаказа....
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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Фото и видео: Правительство России
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