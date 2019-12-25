БПЛА попытались атаковать промышленные объекты в Ставрополье

Владимир Владимиров рассказал об отражении нападения БПЛА на регион.

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, направленных в сторону промышленной зоны города Невинномысска в Ставропольском крае. Соответствующее заявление своим подписчикам в национальном мессенджере "Макс" сделал местный губернатор Владимир Владимиров. Чиновник рекомендовал населению не приближаться к дронам противника, даже к сбитым. Также не стоит трогать обломки вражеских БПЛА. Дополнительно нельзя снимать и публиковать кадры с мест падения объектом, их пролета и работы ПВО.

Под Невинномысском отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития. Владимир Владимиров, губернатор Ставрополья

В настоящее время режимы беспилотной и ракетной опасности действуют на всей территории Ставропольского края.

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Фото: Telegram / Владимир Владимиров