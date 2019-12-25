БПЛА попытались атаковать промышленные объекты в Ставрополье

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины, направленных в сторону промышленной зоны города Невинномысска в Ставропольском крае. Соответствующее заявление своим подписчикам в национальном мессенджере "Макс" сделал местный губернатор Владимир Владимиров. Чиновник рекомендовал населению не приближаться к дронам противника, даже к сбитым. Также не стоит трогать обломки вражеских БПЛА. Дополнительно нельзя снимать и публиковать кадры с мест падения объектом, их пролета и работы ПВО.
Под Невинномысском отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития.
Владимир Владимиров, губернатор Ставрополья
В настоящее время режимы беспилотной и ракетной опасности действуют на всей территории Ставропольского края.
Ким заявила об атаке на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.
Фото: Telegram / Владимир Владимиров
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все