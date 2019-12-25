Вирусолог объяснил исчезновение вакцины "Спутник V" из Петербурга

По предварительным данным, новая вакцина появится в России в декабре.

Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио "Комсомольская Правда" объяснил, почему в России прекратили производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

По словам вирусолога, несмотря на то, что вакцины защищают от смерти, их эффективность сейчас снижена.

Сейчас их производство в России прекращено. В ближайшие месяцы старых вакцин может и не быть в больницах. Анатолий Альтштейн

Однако, по словам профессора, специалисты уже работают над новыми препаратами, которые защитят от новых мутаций коронавируса. По предварительным данным, новая вакцина появится в России в декабре.

В это же время вакцинацию от гриппа прошли более миллиона петербуржцев.

Фото: Piter.tv