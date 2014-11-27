Вакцинацию от гриппа прошли более миллиона петербуржцев

В 14 районах города работают 44 передвижных пункта вакцинации.

От гриппа поставили прививку 1,13 млн петербуржцев. 60% от числа вакцинированных составили беременные женщины. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 2 октября.

В 14 районах города работают 44 передвижных пункта вакцинации. Чаще прививаются жители Невского и Калининского районов. Всего за время вакцинации таким образом привились 173 471 человек.

В наличии у медиков вакцины "Совигрипп", "Ультрикс Квадри". По состоянию на 2 октября детское население обеспечено вакцинами на 92,1% от плана, взрослое – на 33,2%, а беременные женщины – на 100%.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5,8%.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга