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В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5,8%
Сегодня, 15:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5,8%

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Специалисты в очередной раз напоминают, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. 

На прошлой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 5,8% по сравнению с позапрошлой неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты в очередной раз напоминают, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. По данным на 2 октября, в Петербурге привили 1 113 933 человека, в том числе 214 917 детей, что составляет 20,7% от совокупного населения.

Также следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели. Противопоказание к прививке: острые лихорадочные состояния, период обострение хронических заболеваний, повышенная чувствительность к яичному белку. 

Горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ будет работать в Петербурге до 13 октября.

Фото: pxhere

Теги: грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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