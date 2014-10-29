В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 5,8%

Специалисты в очередной раз напоминают, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация.

На прошлой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 5,8% по сравнению с позапрошлой неделей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты в очередной раз напоминают, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. По данным на 2 октября, в Петербурге привили 1 113 933 человека, в том числе 214 917 детей, что составляет 20,7% от совокупного населения.

Также следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели. Противопоказание к прививке: острые лихорадочные состояния, период обострение хронических заболеваний, повышенная чувствительность к яичному белку.

Горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ будет работать в Петербурге до 13 октября.

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