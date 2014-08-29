Горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ будет работать в Петербурге до 13 октября

Специалисты по телефонам "горячих линий" проконсультируют всех желающих по вопросам, касающимся профилактики гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу запускает "горячую линию" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. В период с 2 по 13 октября специалисты по телефонам "горячих линий" проконсультируют всех желающих по вопросам, касающимся профилактики гриппа.

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

– 8-800-555-49-43 (звонок по РФ бесплатный)

– 8-812-764-02-48 (специалисты отдела эпидемиологического надзора Управления). Звонки будут приниматься в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Специалисты Управления расскажут: где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами, какие штаммы входят в состав вакцин, а также напомнят о неспецифических мерах профилактики

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как вакцинация школьников против гриппа спасает жизни и здоровье.

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Фото: unsplash