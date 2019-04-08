Вакцинация школьников против гриппа спасает жизни и здоровье

Грипп — это серьезная угроза для всех, но особенно опасен он для детей. Поэтому важно помнить о вакцинации и почему именно школьники должны быть в приоритете при прививочной кампании. Об этом пишет пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.
Согласно национальному календарю профилактических прививок, учащиеся 1-11 классов должны быть привиты от гриппа. Школьники имеют больше контактов, учебные классы часто становятся местами скопления больших групп детей и иногда забывают о гигиене, поэтому им прививка необходима.
Но важно помнить, что хотя у школьников грипп чаще всего проходит без серьезных осложнений, он может серьезно угрожать здоровью членов их семей.
Сезонный подъем гриппа начинается в ноябре-декабре, поэтому сентябрь и октябрь – оптимальное время для вакцинации.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о приближении сезона гриппа.
Фото: Piter.TV
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