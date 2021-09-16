Мобильные пункты вакцинации от гриппа заработали в Петербурге

Первые машины выставлены в Выборгском районе.

В Петербурге начали работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению сегодня, 30 августа.

Первые машины выставлены в Выборгском районе у станций метро "Удельная", "Озерки", "Проспект Просвещения" и "Парнас". Пункты открыты с понедельника по субботу в 08:30-19:30.

В ведомстве отметили, что такой формат вакцинации удобен для работающих жителей Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что вакцины от гриппа "Совигрипп" и "Ультрикс квадри" доставлены в Петербург.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению