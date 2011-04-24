От гриппа привились 1,2 млн жителей Петербурга

На 9 октября в Петербурге вакцинировано от гриппа 1 274 267 человек, что составляет 23,7% от совокупного населения города. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В числе привитых – 255 888 детей. Специалисты напоминают, что вакцина является самым эффективным средством предупреждения заболеваний и осложнений.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в период со 2 по 8 октября в сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 6,9%.
Ранее мы рассказывали о том, что четыре класса перешли на дистанционный формат обучения в Петербурге.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все