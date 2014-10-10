Четыре класса перешли на дистанционный формат обучения в Петербурге

Дело в заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Грипп и ОРВИ стали причиной перевода четырех классов на дистанционный формат обучения в Петербурге. Кроме того, на карантин закрыта одна группа в детском саду. Об этом сообщили в Комитете по образованию 2 октября.

Инфекциями заразились более 30 тыс. школьников и 10 тыс. детей дошкольного возраста, передает 78.ru.

Ранее мы рассказывали о том, что прививку от гриппа поставили 1,13 млн петербуржцев. По состоянию на 2 октября детское население обеспечено вакцинами на 92,1% от плана.

Фото: Piter.TV