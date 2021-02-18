Вакцины от гриппа "Совигрипп" и "Ультрикс квадри" доставлены в Петербург

Вакцинация начнется 28 августа.

Сегодня, 25 августа, в Петербург доставлены вакцины от гриппа "Совигрипп" и "Ультрикс квадри". Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.

"Совигрипп" прибыл в количестве 400 тыс. доз, а "Ультрикс квадри" – более 135 тыс. доз. На следующей неделе вакцины развезут по поликлиникам Северной столицы.

Напомним, что вакцинация от гриппа стартует 28 августа. В этом году планируют охватить 3,2 млн петербуржцев. Привиться получится и в торговых центрах города.

Ранее на Piter.TV: в Петербург привезли 75,6 тыс. доз детской вакцины от гриппа.

Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга