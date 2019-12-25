В Петербурге за неделю обнаружили рост ОРВИ и гриппа почти на 14%

Заболеваемость ОРВИ в Петербурге ускорилась.

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в Петербурге на протяжении последней недели зарегистрирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 13,8%, при этом эпидемические пороги не превышены.

По данным Роспотребнадзора, в Петербурге за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 13,8%, при этом уровни эпидемических порогов остаются в пределах нормы. В Ленинградской области рост составил 39,7% по сравнению с предыдущей неделей, однако превышений пороговых значений также не зафиксировано.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее надежным способом предотвращения заражения гриппом и последующих осложнений остается вакцинация. В Петербурге за неделю привито почти 3,25 млн человек, включая 575 тыс. детей, что составляет 58% населения. В Ленинградской области привито около 1,15 млн жителей, среди которых 217 тыс. детей, что соответствует 57,9% охвата.

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали сокращать посещение мест массового скопления, ограничивать контакты при первых признаках недомогания, регулярно проветривать помещения, соблюдать гигиену рук и при появлении симптомов респираторных инфекций оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Вакцинация от гриппа в Петербурге: мифы, факты и рекомендации — подробнее в материале Piter.TV.

Фото: freepik