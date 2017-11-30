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Петербуржцев будут прививать от гриппа в торговых центрах
Сегодня, 17:00
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Петербуржцев будут прививать от гриппа в торговых центрах

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До минусовой температуры будут работать мобильные пункты у станций метро.

Стало известно, что привиться от гриппа петербуржцы смогут в торговых центрах города. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Напомним, что Комитет по здравоохранению обеспечит прививками против гриппа не менее 60% населения Северной столицы. Кроме того, Олег Эргашев попросил уделить особое внимание людям из группы риска. 

Рассматривается возможность задействовать для кампании по вакцинации торговые центры. Ранее в них проводилась вакцинация от коронавирусной инфекции. До минусовой температуры будут работать мобильные пункты у станций метро.

Фото: Piter.TV

Теги: прививка от гриппа, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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