Петербуржцев будут прививать от гриппа в торговых центрах

До минусовой температуры будут работать мобильные пункты у станций метро.

Стало известно, что привиться от гриппа петербуржцы смогут в торговых центрах города. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Напомним, что Комитет по здравоохранению обеспечит прививками против гриппа не менее 60% населения Северной столицы. Кроме того, Олег Эргашев попросил уделить особое внимание людям из группы риска.

Рассматривается возможность задействовать для кампании по вакцинации торговые центры. Ранее в них проводилась вакцинация от коронавирусной инфекции. До минусовой температуры будут работать мобильные пункты у станций метро.

Фото: Piter.TV