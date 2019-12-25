Девять иностранных брендов ушли из ТЦ Петербурга с начала года

Доля международных сетей в петербургских ТЦ сократилась с 12,3% до 11,1%, освободилось около 9,3 тысячи квадратных метров. При этом открылись четыре новых зарубежных оператора, однако эксперты называют их появление точечными проектами.

В первом полугодии 2026 года девять зарубежных брендов одежды, обуви и товаров для дома закрыли свои точки в петербургских торговых центрах. По данным аналитиков NF Group, доля международных сетей снизилась с 12,3 до 11,1 процента, а общий объём освободившихся площадей превысил 9,3 тысячи квадратных метров.

Среди ушедших марок — Balizza, Crown Jeans, LumberJack, BergHOFF, Giovanni Botticelli, T. Bert, Pentik, Mo, а также канадский Aldo, который после ребрендинга в 2022 году работал под названием Mysa. Ещё несколько операторов сократили количество своих торговых точек, но не ушли полностью.

Эксперты подчёркивают, что нынешние изменения не идут в сравнение с массовым уходом брендов в 2022 году, однако тренд на сокращение иностранного присутствия сохраняется. Основными причинами называют снижение покупательской активности и сложности с адаптацией к новым рыночным условиям.

В то же время в первом полугодии в торговых центрах города появились четыре новых иностранных оператора: белорусский "Да дому", немецкий Frapp, вьетнамский Gustavo Gano и вернувшийся на рынок s.Oliver. В консалтинговой компании отметили, что эти открытия нельзя считать полноценным возвращением международных сетей. По их словам, речь идёт о точечных проектах, реализуемых через локальных партнёров и дистрибьюторов, либо о развитии уже представленных ранее марок. Например, s.Oliver до открытия офлайн-магазина уже был доступен через мультибрендовые площадки и интернет-каналы.

Ранее мы сообщили о том, что снос ТЦ у "Приморской" завершится к 20 апреля.

Фото: Piter.TV