Доля российских брендов на рынке новых авто в Петербурге достигла 40%

По итогам первого полугодия 2026 года средняя цена нового автомобиля в городе составила 3,5 миллиона рублей. Лидером по динамике спроса стал белорусский бренд Belgee, а самой популярной моделью остаётся LADA Granta.

По итогам первых шести месяцев 2026 года доля российских автомобильных брендов на рынке новых машин в Санкт-Петербурге достигла 40 процентов, что на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Такой рост эксперты связывают с появлением локализованных моделей. Средняя стоимость нового автомобиля в Северной столице за этот период составила 3,5 миллиона рублей.

Самой популярной маркой остаётся LADA. В топ популярных моделей вошли LADA Granta, HAVAL Jolion и LADA Vesta. При этом некоторые автомобили подешевели: среди лидеров по снижению цены — Belgee X70 (минус 11 процентов), OMODA C7 (минус 10 процентов) и Chery Tiggo 9 (почти минус 10 процентов). Более 80 процентов новых автомобилей в Петербурге — кроссоверы или внедорожники.

Интерес покупателей к новым машинам за год вырос на 24 процента, а количество предложений увеличилось на 8 процентов. Среди марок по динамике спроса лидирует Belgee — рост в 3,4 раза. На втором месте LADA (плюс 83,6 процента), далее следуют Voyah и HAVAL. Среди моделей наибольший рост показал Belgee X70 — спрос вырос в четыре раза.

Руководитель продаж направления "Новые авто" Артем Хомутинников отметил, что второй квартал завершился для рынка позитивно: спрос и предложение выросли на 3 процента год к году, а в июне активность пользователей увеличилась на 4,5 процента. По его словам, это связано с расширением модельного ряда и адаптацией ценовой политики производителей. Дальнейшая динамика, по его мнению, будет зависеть от ключевой ставки и курса рубля.

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Фото: Piter.TV