Подготовка к вакцинации от гриппа стартовала в Петербурге

Было дано поручение Комитету по здравоохранению обеспечить прививками против гриппа не менее 60% населения Северной столицы.

Сегодня, 21 июля, в Смольном состоялось заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии под председательством вице-губернатора Олега Эргашева, где обсудили начало вакцинации от ОРВИ, гриппа и коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

Было дано поручение Комитету по здравоохранению обеспечить прививками против гриппа не менее 60% населения Северной столицы. Кроме того, Олег Эргашев попросил уделить особое внимание людям из группы риска.

Большую часть вакцины поставит Министерство здравоохранения за счет федерального бюджета.

Ранее мы сообщали о том, сколько случаев заражений менингококком зафиксировали в Петербурге с начала года.

Фото: Piter.TV