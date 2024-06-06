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Директором Института экспериментальной медицины стал бывший вице-губернатор Олег Эргашев
Сегодня, 8:20
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Директором Института экспериментальной медицины стал бывший вице-губернатор Олег Эргашев

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Он ушел из правительства города по собственному желанию.

Институт экспериментальной медицины в Петербурге возглавил бывший вице-губернатор Олег Эргашев. Об этом рассказали в вузе накануне. 

Также Эргашев работает в Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете проректором по международным связям и стратегическому развитию. 

Ранее Олег Эргашев ушел из правительства города по собственному желанию. Он занимал должность вице-губернатора с 2021 года, курировал деятельность комитета по здравоохранению, управления ветеринарии и комитета по информатизации и связи. Решение стало неожиданным для многих.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram 

Теги: институт экспериментальной медицины, олег эргашев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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