Директором Института экспериментальной медицины стал бывший вице-губернатор Олег Эргашев

Он ушел из правительства города по собственному желанию.

Институт экспериментальной медицины в Петербурге возглавил бывший вице-губернатор Олег Эргашев. Об этом рассказали в вузе накануне.

Также Эргашев работает в Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете проректором по международным связям и стратегическому развитию.

Ранее Олег Эргашев ушел из правительства города по собственному желанию. Он занимал должность вице-губернатора с 2021 года, курировал деятельность комитета по здравоохранению, управления ветеринарии и комитета по информатизации и связи. Решение стало неожиданным для многих.

Фото: Telegram / Эргашев в Telegram