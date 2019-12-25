В Петербурге планируется модернизация 155 поликлиник

Для детей закупят более 5,2 тыс. единиц нового оборудования.

В Петербурге идет первый день Петербургского международного экономического форума. Вице-губернатор города Олег Эргашев рассказал во время форума, что в Северной столице продолжается модернизация поликлиник.

Как сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на чиновника, общий объем суммы составляет 21 миллиард рублей. В городе на Неве планируется модернизация 155 поликлиник. Для детей закупят более 5,2 тыс. единиц нового оборудования.

Отметим, что на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве спортивной школы Касатонова.

Фото: Piter.tv