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В Петербурге планируется модернизация 155 поликлиник
Сегодня, 16:32
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В Петербурге планируется модернизация 155 поликлиник

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Для детей закупят более 5,2 тыс. единиц нового оборудования. 

В Петербурге идет первый день Петербургского международного экономического форума. Вице-губернатор города Олег Эргашев рассказал во время форума, что в Северной столице продолжается модернизация поликлиник. 

Как сообщили на телеканале "Санкт-Петербург" со ссылкой на чиновника, общий объем суммы составляет 21 миллиард рублей. В городе на Неве планируется модернизация 155 поликлиник. Для детей закупят более 5,2 тыс. единиц нового оборудования. 

Отметим, что на ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве спортивной школы Касатонова.

Фото: Piter.tv

Теги: модернизация поликлиник, олег эргашев, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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