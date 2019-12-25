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На ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве спортивной школы Касатонова
Сегодня, 10:29
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На ПМЭФ было подписано соглашение о строительстве спортивной школы Касатонова

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Объект возведут в Выборгском районе Петербурга. 

На ПМЭФ подписали соглашение о намерениях между Петербургом и "Ледовыми дворцами". В городе на Неве планируется строительство универсального крытого спортивного сооружения с ледовыми площадками и трибунами для зрителей ("Хоккейная школа Касатонова"). Об этом в своем tg-канале сообщил вице-губернатор города Николай Линченко.

На ПМЭФ власти Северной столицы и спортивные организации договорились о развитии инфраструктуры физической культуры и спорта. Объект возведут в Выборгском районе Петербурга. 

Ранее мы писали, что забег "Навстречу Играм дружбы" состоялся в рамках ПМЭФ.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович

Теги: дети, спорт, строительство, хоккейная школа касатонова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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