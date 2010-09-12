Забег "Навстречу Играм дружбы" состоялся в рамках ПМЭФ

Старт забега был дан от Исаакиевского собора.

Утром в четверг, 6 июня, в историческом центре Петербурга прошел забег, приуроченный к Всемирным играм дружбы. В нем приняли участие не только жители города, но и политики, бизнесмены, а также представители иностранных делегаций, приехавшие на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Старт забега был дан от Исаакиевского собора. Участники преодолели дистанцию в 5 км. Всего в мероприятии участвовало около 1700 человек.

Разминку перед стартом провели олимпийские чемпионы Олег Саитов и Никита Нагорный. Победителей определили как среди жителей Петербурга, так и среди участников экономического форума. Ограничения движения транспорта, связанные с проведением забега в центре города, начали снимать.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)