Минобрнауки РФ проверит петербургский Институт экспериментальной медицины после жалоб на директора

Работники вуза сделали открытое письмо с требованием отправить в отставку исполняющего обязанности главы Сергея Шевченко.

В Минобрнауки РФ намерены проверить Санкт-Петербургский Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) после жалоб его сотрудников на руководство. Об этом пишет "Интерфакс" 23 мая.

Работники вуза сделали открытое письмо с требованием отправить в отставку исполняющего обязанности главы Сергея Шевченко. Ранее ведомство не обнаружило достоверной информации о нарушениях в обращении научного коллектива.

Обращения коллектива учреждения, направленные в адрес президента РФ и правительства РФ, не содержат конкретных фактов нарушений, а доводы не подкреплены достоверными сведениями и документами. Тем не менее, в настоящее время Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос проведения выездной проверки, в том числе по вопросу соблюдения в институте трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. Пресс-служба Минобрнауки РФ

Должность Сергей Шевченко занял 23 марта 2023 года. В письме сотрудников ИЭМ отмечается, что "работу в ФГБНУ "ИЭМ" С. Б. Шевченко, не имевший реально никакого собственного опыта руководства научной организацией, начал с агрессивной политики по отношению к коллективу Института". Обратившиеся обвиняют его в сокращении заработных плат, кумовстве, превышении должностных полномочий, приостановке некоторых важных для вуза исследований. Также 20 работников ИЭМ утверждают, что Сергей Шевченко вмешивался в выборы директора и сократил ученый совет в два раза – с 40 до 20 членов.

Среди подписавших письмо – академики и члены-корреспонденты РАН, главы отделов и лабораторий института.

Ранее мы рассказывали о том, что глава комитета по развитию туризма Петербурга покидает должность.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского Института экспериментальной медицины