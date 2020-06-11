PROSVET. Как работает вакцина-йогурт от коронавируса, созданная в Петербурге

Мы поговорили с автором вакцины от коронавируса, ученым Института экспериментальной медицины Александром Суворовым.

Заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов объяснил, как работает вакцина от коронавируса, созданная в Петербурге. По его словам, ранее в институте разрабатывали подобные вакцины от других вирусов, в том числе гриппа.

О том, что грядет новая пандемия уже стало ясно, когда Китай представил результаты секвенирования генома этого коронавируса. Уже нам было понятно, что эпидемия рано или поздно придет в Россию, мы попытались обогнать время и пошли совершенно на неподдерживаемый и чисто инициативный проект по созданию вакцинного кандидата против коронавируса по этой же технологии. Александр Суворов, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины

Александр отметил, что сейчас вакцина проходит доклинические испытания, ее принимают лабораторные мыши. После эксперимента вакцина должна пройти клинические испытания, на все этапы исследования по предварительным расчетам ученых понадобится около двух лет.

Когда у нас будут штаммы, мы будем убеждены, что все верно было сделано, мы получим соответствующее разрешение в ходе проведенных клинических и доклинических исследований. Это процесс, самая дорогостоящая его часть – клинические исследования, на это потребуются средства, поддержка спонсоров или государства. Александр Суворов, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины

Фото и видео: Piter.TV