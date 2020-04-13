PROSVET: проект умной одежды, которая в теории может все

В планах молодых робототехников из Петербурга создать универсальную умную футболку, которая будет ощущаться как повседневная.

Молодые робототехники, выпускники физмат лицея №30 Ян Фрейдкин и Иван Чунарев решили создать "умную футболку" при помощи которой можно измерять ЭКГ, температуру тела, и следить за осанкой. Мы узнали подробнее о функционале умной одежды, какие трудности возникают при ее создании и когда универсальное устройство увидит свет.

Когда вы начали заниматься этим проектом?

Мы начали этот проект, когда занимались на кружке робототехники в школе. Мы выбрали тематику умной одежды, потому что это было интересным направлением, в котором было не так много продуктов на рынке. Можно было придумать что-то новое.

Что полезного может измерить одежда?

Мы решили, что в одежде очень важно отслеживать здоровье, потому что одежда находится с человеком постоянно. Также, в отличие от умных часов и браслетов, одежда покрывает большую площадь тела и открывает возможности для реализации большего функционала.

Что вы уже успели придумать и реализовать?

У нас есть образец, но он не конечный. Тут мы отрабатывали различные концепты нашего проекта. Во-первых, это носимая электроника. Мы должны были использовать платы, которые в конечном итоге можно было бы постирать. Также мы более внимательно пропрабатываем эргономику продукта и его функционал.

Сейчас мы планируем заменить все токопроводящие нити на специальные токопроводящие полоски, которые будут намного удобнее. Также их можно стирать, они сделаны из нержавеющих элементов.

Вы сами писали код для всего софта?

Нет. Мы поняли, что для лучшей работы программы нужен хороший код, профессионально написанный, поэтому мы привлекли двух програмистов — Дениса и Дениса. Они учились с нами в школе, но ходили на кружки програмирования. Сейчас они учатся в Высшей школе экономики на прикладной математике.

Ладно, давай тогда к функционалу. Как узнать, что у тебя неправильная осанка?

Есть специальные ЭМА-сенсоры, с помощью которых можно снимать значения так, чтобы получить угол закручивания. Есть три оси: например, можно взять ось горизонтальную, которая идет вдоль позвоночника, и смотреть угол закручивания. По сути, когда позвоночник изгибается, у вас какие то позиции закручиваются относительно других. Для апробации сутулости мы решили использовать точку, которая чаще всего деформируется – позвонки шейного отдела. Если вы сгорбились, то вибромотор подаст сигнал.

Как это все работает?

Функция осанки работает так: мы "калибруем" спину через приложение, а датчики запоминают правильное положение. Когда Ян будет изгибаться или как-то изменять свое положение, то через 10 секунд у него завибрирует где-то в районе позвоночника.

В приложении можно увидеть статистику, сколько вы находились с неправильным положением спины.

А как футболка делает ЭКГ?

Чтобы проверить реализуемость нашей задумки, мы купили единственное готовое решение – датчик для ЭКГ. Мы крепим их на тело, как в обычном медицинском кабинете, и прибор начинает свои измерения. Мы поняли, что идея работает, и теперь нашей задачей будет решение важных проблем – понять, как сделать беспроводные электроды и прибор без одноразовых элементов, то есть без присосок, которые каждый раз надо менять и смазывать.

Сейчас все остальные функции находятся в разработке?

Да, их довольно много, однако сначала нам нужно понять, какие именно нужны людям.

А сколько стоит производство уже готовой футболки с обновленными компонентами?

Если закупать по розничной цене компоненты, то это тысячи две – три рублей.

Как планируете развивать проект и что вам для этого нужно?

Сейчас, пожалуй, очень важно разобраться с целевой аудиторией и функционалом, потому что многие люди, которые занимаются стартапами, считают без анализа, что людям нужно, а что нет. Потому происходят печальные последствия.

Для того, что бы выяснить целевую аудиторию, ребята подготовили опрос, пройти который можно по ссылке. Вы очень поможете развитию проекта.

Видео, фото: Piter.TV



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