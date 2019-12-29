Петербургские ученые: проект сухпайка для условий Крайнего Севера

Аспирант Университета ИТМО Артем Лепешкин руководит проектом создания специального сухпайка для Крайнего Севера. Использовать продукты смогут военные и туристы.

Сейчас проект находится на стадии разработки, однако им уже заинтересовались инвесторы. В проекте работает 10 человек, все они из ИТМО. Руководитель проекта рассказал для Piter TV о главных отличиях пайка от имеющихся аналогов, из чего он состоит и как будет применяться.



Чем погодные условия Крайнего Севера уникальны и опасны для организма?

Во-первых, в условиях Крайнего Севера важно учитывать температурный фактор. Когда столбик термометра опускается до -50 в пике — это очень высокие температуры, и в какой бы ты не находился одежде — твой организм будет испытывать стресс. Также за полярным кругом присутствует полярный день и полярная ночь, которые длятся по полгода. Для человека, который попал в эти условия экстренно, это тоже фактор, сильно влияющий на организм. Я сейчас не говорю про людей, которые там проживают, у них организм уже привык.

Для Крайнего Севера очень характерны ситуации, когда у человека возникают психологические проблемы. То есть стресс, вызванный вышеперечисленными факторами, вызывает у человека психоневрологические заболевания. Люди, которые приехали на Крайний Север из других, обычных, регионов, подвержены сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологии, из-за того, что на Севере выше радиационный фон, дисбактериозу и расстройствам ЖКТ. Про последнее: если ты вдруг резко начнешь есть пищу, произрастающую в незнакомом твоему организму регионе, твой организм совершенно спокойно может начать все частично отторгать.

Именно поэтому вы решили создать специальные сухпайки?

Вообще изначально нашей целью было улучшить армейские сухпайки для Крайнего Севера. Мы изучили текущие пайки — они, конечно, далеки от идеала. В него добавляют совсем немного компонентов для большей калорийности, однако этого недостаточно, чтобы закрыть потребность человека в макро- и микронутриентах. То есть наша первоначальная задача состояла в том, чтобы исправить текущий паек — баланс белков, жиров и углеводов, витаминов, минералов, а также поработать над органолептикой продуктов.

Честно, если судить по вкусу, то большинство из нас это есть просто не будет. Мы проводили органолептическую оценку продуктов и по итогу выяснили, что их, да и то с трудом, могут есть только мальчики. Девушки вообще наотрез отказывались есть почти все продукты. Если по-простому — они не вкусные.

Какие еще идеи вы закладывали в проект?

Мы решили, что на основе тех продуктов, которые у нас есть сейчас, мы будем именно перерабатывать имеющиеся продукты. Создавать что-то новое бессмысленно, ведь все новое — это хорошо забытое старое. Взяв за основу имеющиеся блюда, мы их перерабатываем, упаковываем по-другому и добавляем туда БАДы.

Можете подробнее про БАДы?

Сейчас в пайке содержится одно драже с поливитаминным комплексом, однако мы знаем, что полученные таким образом витамины усваиваются не более чем на 15-20%. Поэтому еще одна наша задача — заменить драже на комплект биологически активных добавок и добавлять их непосредственно в пищу. Таким образом, человек при употреблении продукта будет получать нужное количество витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов.

А что с упаковкой?

Нынешняя упаковка —алюминиевая. Алюминий — прошлый век. Сейчас есть специальные ротер пакеты, которые консервируются, автоклавируются и спокойно хранятся. Они очень удобные и используются почти во всех пайках всех стран, кроме нашей. Также будем перерабатывать способ термической обработки. Сейчас это пламя, вызванное специальной горючей таблеткой. Средство крайне неудобное. Химическое пламя с легкостью может сжечь твою еду. К тому же это пожароопасно. Мы же будет разогревать нашу еду при помощи специальных термопакетов, в которых химически активное вещество при контакте с водой будет создавать нужную температуру для разогрева еды.

Расскажите, как будет выглядеть сухпаек?

Наш сухой паек будет выполнен по всем существующим стандартам — не более 2 кг весом, будет иметь удобную вакуумную упаковку с zip-lock и ручкой. В него будет входить четыре основных блюда: завтрак, обед, ужин и перекус. Завтрак — это привычная каша с молочным компонентом (сухое молоко или сгущеное молоко) с добавлением сухофруктов для вкуса. На обед — правильно приготовленный гарнир (греча, рис, перловка) с вкусным соусом, и обязательный белковый компонент — куриное, свиное или говяжье мясо. На ужин — овощи, белковый компонент и небольшое количество гарнира, явно меньшее, чем в обед.

Почему?

На ужин лучше не есть много углеводов. Хотя все зависит от вашей физической активности. Если вам необходимо всю ночь, например, делать марш-бросок, то тогда вы можете варьировать свой рацион.

А какой перекус?

На данном этапе — это паштеты, сыры и галеты.

Галеты?

Ну, возможно мы откажемся от галет или же просто их переработаем. Нынешние галеты из армейских сухпайков несъедобные.

А напитки?

Из напитков — растворимые чай, кофе и компоты. Все сублимированное.

На какой стадии проект сейчас?

Сейчас проект находится на стадии доработки. Мы подбираем наиболее подходящие ингредиенты для БАДов, формируем конечную рецептуру продуктов и проводим исследования по микрокапсулированию и криоконцентрированию добавок.

А сдавать когда планируете?

Проект мы сдадим 31 декабря этого года. Наши сухпайки должны будут оценить члены специальной комиссии. А вообще мы хотели бы, что бы наша разработка попала на, так скажем, "вооружение" в Армию России и в рацион экстремальных туристов. Ведь основная задача этого пайка — сделать временное пребывание людей на Крайнем Севере максимально комфортным, что бы процесс адаптации был незаметным, а по возвращении у них не происходили осложнения со здоровьем.