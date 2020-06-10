Как в Петербурге создают вакцину-йогурт от коронавируса: взгляд Piter.TV

Мы побывали в лаборатории и попытались разобраться, как работает вакцина, которая может помочь в профилактике коронавируса.

Ученые из Института экспериментальной медицины придумали вакцину-йогурт от коронавируса. В лаборатории искусственно создали ген вируса и выделили из него белок, который добавляют в йогурт.

В стакане закваски, кефира, простокваши, как хотите это называйте, появляется этот белок. Когда вы выпиваете этот продукт, белок, попадая в ваш организм, взаимодействует с клетками иммунной системы. На него начинают вырабатываться антитела. Александр Суворов, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины

В идеале один стакан йогурта "со вкусом коронавируса" сможет защитить человека от заражения. Вакцину уже начали испытывать на лабораторных мышах, в эксперименте участвуют 12 подопытных.

Здесь мы синтезируем один белок коронавируса, а не весь. Это абсолютно безопасно, сотрудники не должны работать в суперстерильных условиях. Все аккуратно и чисто, но с точки зрения безопасности, все абсолютно безопасно. Александр Суворов, заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины

Исследования этого метода пройдут в несколько этапов и могут занять около двух лет. Только после успешных испытаний вакцину могут разрешить употреблять людям.

Фото и видео: Piter.TV